برشلونة يدك حصون أنتويرب بخماسية في دوري أبطال أوروبا

انطلق برشلونة بقوة في مشواره بدوري أبطال أوروبا بفوز ساحق، بنتيجة (5-0،) على حساب رويال أنتويرب البلجيكي في مباراة أقيمت على ملعب "مونتوجويك" في إطار منافسات الجولة الأولى.

أحرز جواو فيليكس هدفين لبرشلونة في الدقائق 11 و67، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا في الدقيقة 19، وجافي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 54 بينما جاء الهدف الخامس عن طريق بجيلي باتاي بالخطأ في مرماه.

بدأت المباراة بضغط من جانب برشلونة، وسجل جواو فيليكس الهدف المبكر للفريق في الدقيقة 11 بعد تمريرة من جوندوجان وراوغ الدفاع وسدد الكرة في الشباك.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية من جواو فيليكس، وتابع جافي بالهدف الرابع في الدقيقة 54 بعد تسديدات داخل المنطقة وصلت له ليسدد الكرة في الشباك، وجاء الهدف الخامس عند الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من رافينيا ورأسية من جواو فيليكس.

بهذا الفوز انطلق برشلونة إلى أعلى المجموعة الثامنة بثلاث نقاط، مشاركًا الصدارة مع بورتو. بينما يجلس رويال أنتويرب في ذيل الترتيب دون نقاط.