"المصري الديمقراطي" يطلق مبادرة بعنوان ماذا تريد النساء من الرئيس القادم؟

أطلقت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي مبادرتها وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها بعنوان ماذا تريد النساء من الرئيس القادم ؟.

وتأتي هذه المبادرة كخطوة هامة نحو هدف رئيسي هو إيصال صوت المصريات وتحديد مطالبهن وأولوياتهن من المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية.

وتسعى أمانة المراة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي للتأكيد على مطالب المرأة المصرية في المرحلة الرئاسية المقبلة.

وترتكز المبادرة على عدة محاور من بينها:-

- تبادل المعلومات والخبرات بين الأحزاب المدنية لتعزيز الفهم المشترك لمشكلات المرأة وتحقيق التنسيق في الجهود المشتركة فيما يتعلق بقضاياها.

- عمل لقاءات توعية واستطلاعات رأى المصريات حول مطالبهن من الرئيس القادم.

- عمل فيديوهات توثيقية قصيرة لعرض مطالب النساء على المرشحين المحتملين.

- تشجيع تفاعل النساء مع العملية الانتخابية

وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينها.

- تعزيز الحوار والتفاهم بين الأحزاب المدنية ومناقشة القضايا الهامة المتعلقة بمطالب وحقوق النساء والسعي لتحقيق التوافق حولها قدر الإمكان.

وترحب أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بكل أمانات المرأة بالأحزاب ذات التوجهات المدنية الديمقراطية التي ترغب في الانضمام للمبادرة في سبيل تشجيع مشاركة النساء بالعملية الانتخابية وإعلاء مطالب المرأة المصرية.



واختتمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانها: “نتطلع للعمل المشترك بكل حماس وتعاون ونسعى لمستقبل أفضل من أجل مصرنا الحبيبة”.