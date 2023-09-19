الولايات المتحدة وبلغاريا يعملان على توسيع التعاون في القضايا الاقتصادية والطاقة

تحتفل الولايات المتحدة وبلغاريا بالذكرى المئوية والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اليوم الثلاثاء.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إنه في 19 سبتمبر 1903، قدم جون جاكسون، أوراق اعتماده ليكون بمثابة أول وكيل دبلوماسي أمريكي لدى بلغاريا قبل ست سنوات من إعلان بلغاريا استقلالها الكامل عن الإمبراطورية العثمانية.

وأضاف البيان أن البلدين يحتفلان اليوم بالذكرى المئوية والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وإن العلاقة كشريكين ثنائيين والصداقة كعضوين في أسرة الدول عبر الأطلسي أقوى من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبلغاريا تعملان معًا بشكل وثيق بشأن العديد من القضايا، وإن الالتزام المشترك بتقديم المساعدة العسكرية والإنسانية لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا لا يزال ثابتا.

ويواصل البلدان تعميق التعاون في القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية الحيوية كحلفاء في حلف شمال الأطلسي، ويعملان جنبًا إلى جنب في مجموعة الناتو القتالية التي تستضيفها بلغاريا ويتدربان معًا على أساس منتظم -على حد قول البيان.

وتعمل الدولتان على توسيع التعاون في القضايا الاقتصادية وقضايا الطاقة لزيادة الرخاء ومعالجة أزمة المناخ وتقليل اعتماد بلغاريا على مصادر الطاقة الروسية.

ويعمل البلدان أيضا على تعزيز سيادة القانون وتعزيز القدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة التضليل الذي ترعاه الدولة والتأثير الخبيث. ونحن أيضًا شركاء لتعزيز الابتكار والفرص الاقتصادية من خلال التبادلات الأكاديمية والمهنية والعلاقات التجارية القوية.