الاتحاد العام للغرف التجارية يناشد الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة

الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 04:16 م

ناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية باسم أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وجاء نص المناشدة:

“بالأصالة عن مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وبالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، دعامة الاقتصاد المصري، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لضمان الاستقرار السياسي والأمني وللمضي قُدمًا في الثورة التشريعية والإجرائية، وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، لنبدأ بقيادته في حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، لنخلق سويًا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولتحقيق الرخاء الذي نصبوا إليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن”.