بعد اتهام راسل براند.. تعرف على أبرز قضايا التحرش في هوليوود

وجه خلال الأيام الماضية اتهامات للممثل الكوميدي الإنجليزي راسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإيذاء العاطفي، ووجهت الاتهامات في تحقيق مشترك قامت به صحيفة صنداي تايمز وكذلك القناة الرابعة البريطانية، حيث زعمت أربع نساء أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية في الفترة ما بين 2006 و2013 من جانب براند، الذي ينكر بدوره هذه المزاعم، قائلا إن تصرفاته كانت دوما "بالتراضي".

وفي أثناء الفترة المشار إليها، تقلّب براند بين العديد من المناصب، منها في راديو بي بي سي2، والقناة الرابعة البريطانية، فضلا عن مشاركاته كممثل في أفلام بهوليوود.

ويفتح هذا الاتهام للذاكرة أبرز القضايا التي برزت في هوليوود عن هذا الأمر والتي أخذت صيت واسع في العالم أجمع، وعلى رأسها قضية المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين (66 عاما) الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على عارضة بولندية في نيويورك حين كان عمرها 16 عاما، حسبما ورد في وثائق قضائية.

وتدعي الفتاة أن واينستين أخذها إلى شقته في مانهاتن وأجبرها على "أن تتحسس أعضاؤه وأرغمها على ممارسة الجنس تحت التهديد".

وبحسب وثائق المحكمة فقد قال لها واينستين :" إذا أردت أن تصبحي ممثلة فعليك أن تكوني مستعدة لعمل ما يطلبه منك المخرج بما في ذلك التعري".

وادعت الفتاة أن واينستين ظل يتحرش بها لمدة 10 سنوات، وهو نفس الشخص الذي وصفته سلمى حايك من قبل بأنه "وحش" يحركه الغضب، واتهمته بالتحرش الجنسي بها وتهديدها بالقتل.

وفي مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز، قالت حايك إن واينستين قال لها ذات مرة: "سأقتلك، لا تظني أنني لا أستطيع فعل ذلك."

وشككت هولي بيرد، المتحدثة باسم واينستين، في رواية حايك.

واتهمت عشرات الممثلات، من بينهن روز مكجوان وأنجلينا جولي وجوينيث بالترو، واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسي.

كذلك سبق ووُجه اتهام رسمي للممثل الأمريكي كيفين سبيسي بالتحرش الجنسي بمراهق في حانة في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة في عام 2016.

ونفى سبيسي ذلك وقال في تسجيل مصور: "بالتأكيد لن أدفع ثمن أشياء لم أقم بها".والضحية هو ابن مقدمة الأخبار السابقة هيذر أونرو، التي تحدثت علنا عن الحادث، كما اتهمت أونرو سبيسي بشراء الكحول لابنها، الذي كان آنذاك في الثامنة عشر وقتها، وتحرش به جنسياً، في الوقت الذي كان السن القانوني لاحتساء الكحول في ماساتشوستس هو 21 عاما.

وزعم آخرون لاحقا أن سبيسي تحرش بهم جنسيا أيضاً.

أما الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان سبق وان اعتذر أيضا بعد مواجهته بسوء السلوك الجنسي، من أكثر من 8 نساء. واتهمت مساعدة إنتاج فريمان بالتحرش بها على مدى أشهر أثناء تصوير الفيلم الكوميدي Going In Style.

وقالت صاحبة الادعاء إن فريمان (80 عاما) تلمس جسدها مرارا وتكرارا وحاول رفع تنورتها وسألها عن ما إذا كانت ترتدي ملابس داخلية. وقدم فريمان اعتذارا رسميا "لأي شخص شعر بالإنزعاج أو عدم الاحترام بسببه".

وأصدر بيانا قال فيه "أي شخص يعرفني أو عمل معي يعرف أنني لست شخصا يسيء للآخرين عن عمد أو يتعمد إزعاجهم".