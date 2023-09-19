أستاذ اقتصاد: نتوقع وصول المساحات المزروعة في مصر لـ10 ملايين فدان (فيديو)

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تهتم بقطاع الزراعة في ظل الظروف العالمية، بهدف تحقيق توسعات كبيرة بالرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن افتتاح مشروعات شرق العوينات يبرز المساحات التي أضيفت لزراعة وإنتاج القمح، وأيضا في الدلتا الجديدة ما تم زراعته من محصول القمح على مساحة 90 ألف فدان، و200 ألف فدان في مشروع توشكى الخير.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع وصول المساحات المزروعة فى مصر إلى 10 ملايين فدان، بعد أن كانت 9.7 ملايين فدان العام الماضي، موضحًا أن جميع المشروعات القومية في الزراعة، ومراكز البحوث الزراعية، ومراكز بحوث الصحراء، والكليات الزراعية على مستوى الجمهورية، يعملوا من أجل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع غذائية كثيرة، وفي أنواع الخضار والفواكه، وأيضا تم الاكتفاء من محصول السكر، والدولة تسير للاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب، بمحاصيل قليلة المكوث في التربة، وقليلة استهلاك الموارد، وعالية الإنتاجية.