نائب محافظ البحيرة تطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات بمشاركة 300 شاب وفتاة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة الماراثون الرياضي للدراجات الذى نظمته اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة و محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور بمشاركة 300 شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظة، فى اطار إحتفالات امحافظة البحيرة بالعيد القومى، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة، والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب.

و تم إطلاق إشارة بدء الماراثون بداية من أمام ملعب الزهراء على الطريق الدولى مروراً بمدخل المستشفى العام و طريق الكورنيش حتى مجمع دمنهور الثقافى .

وقدمت الدكتورة نهال بلبع التهنئة لشعب البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذى يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر ذكرى انتصار اهالى رشيد على حملة فريزر

وأكدت نائب محافظ البحيرة ، أهمية الرياضة فى تنمية الصفات الحميدة لدى الشباب كالصبر والثقة بالنفس والمثابرة والتعاون والمساعدة على إحترام القوانين والأنظمة الأمر الذي يسهم بشكل كبير فى تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية لدى الجميع ليتحلوا بالقيم السلوكية القومية وإعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجاري تنفيذها فى مختلف القطاعات، مؤكدةً على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.

