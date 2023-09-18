السلع التموينية: توريد 1500 طن زيت لصالح القابضة للصناعات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضمن 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر .2023

وأضافت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الساعة بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

كما أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.