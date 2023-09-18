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الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السلع التموينية: توريد 1500 طن زيت لصالح القابضة للصناعات الغذائية

السلع التموينية توريد
السلع التموينية توريد 1500طن زيت لصالح القابضة للصناعات
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية  التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضمن 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1  إلى 30 ديسمبر .2023

وأضافت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الساعة بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

كما أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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هيئة السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيت عباد زيت صويا
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