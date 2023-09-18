حزب الشعب الديمقراطي: القيادة الحكيمة للرئيس جنبت مصر الانزلاق في الأزمات والنزاعات

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مصر الآن أمام لحظة تاريخية فاصلة ليس في تاريخها فقط بل في تاريخ المنطقة والعالم أجمع، وكان من واجب حزب الشعب الديمقراطي أن يصدر بيان تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق إنجازات لا حصر لها، فهو أعاد سيناء إلى حضن مصر، ومد إليها يد التنمية وخطوط السكك الحديدية والطرق والأنفاق والكباري.

وذكر أن صوامع مصر زادت على يد الرئيس السيسي من 9 صوامع إلى 71 صومعة، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بنحو 3.5 مليون فدان، وهي تعادل نصف المساحة الزراعية في مصر منذ إنشائها.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادته الرشيدة والحكيمة جعل مصر واحة للأمن والأمان، بينما الكثير من الدول حولنا دمرت، وجيوش أبيدت، وأصبحت مصر هي قبلة كل الأشقاء الباحثين عن الأمان والنازحين من أوطانهم.