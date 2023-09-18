الأنبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس يزور إيبارشية هولندا

أجري الأنبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، زيارة رعوية إلي ايبارشية هولندا في ضيافة الانبا ارساني اسقف الايبارشية، استغرقت اربعة أيام ابتداء من الخميس الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري وحتي أمس الأحد 17 سبتمبر.

وتخللتها لقاءات مع الشباب والعائلات القبطية من الجيل الثاني والآباء الكهنة، حيث التقي صباح يوم الخميس مع اباء كهنة الايبارشية وصلي معهم قداس عيد نياحة القديسة فيرينا في كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة Bussum “بوسوم” ثم القي عليهم محاضرة بعنوان "الفرح بالصليب في حياة و خدمة الكاهن".

وفي نفس السياق عقد اجتماع مع العائلات القبطية حديثي الزواج و القي عليهم محاضرة بعنوان "كيف نصل إلي المفهوم المسيحي للزواج "، كما اجتمع مع العائلات القبطية من الجيل الثاني والقي عليهم محاضرة بعنوان "ما هي الصفات الروحية للابوين المسيحيين " و في مساء نفس اليوم التقي نيافته بشباب الخريجين من الجيل الثاني و القي عليهم محاضرة بعنوان "كيف نعرف ارادة الله " وبعد نهاية كل محاضرة كان يجيب نيافته علي أسئلة الحضور.

وفي يوم الاحد صلي نيافته القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم ابي سيفين بامستردام مع الشباب و القي عليهم اثناء القداس الالهي كلمة روحية.

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