ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس يزور إيبارشية هولندا

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجري الأنبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، زيارة رعوية إلي ايبارشية هولندا في ضيافة الانبا ارساني اسقف الايبارشية، استغرقت اربعة أيام ابتداء من الخميس الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري وحتي أمس الأحد 17 سبتمبر.

وتخللتها لقاءات مع الشباب والعائلات القبطية من الجيل الثاني والآباء الكهنة، حيث التقي صباح يوم الخميس مع اباء كهنة الايبارشية وصلي معهم قداس عيد نياحة القديسة فيرينا في كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة Bussum “بوسوم” ثم القي عليهم محاضرة بعنوان "الفرح بالصليب في حياة و خدمة الكاهن". 

وفي نفس السياق عقد اجتماع مع العائلات القبطية حديثي الزواج و القي عليهم محاضرة بعنوان "كيف نصل إلي المفهوم المسيحي للزواج "، كما اجتمع  مع العائلات القبطية من الجيل الثاني والقي عليهم محاضرة بعنوان "ما هي الصفات الروحية للابوين المسيحيين " و في مساء نفس اليوم التقي نيافته بشباب الخريجين من الجيل الثاني و القي عليهم محاضرة بعنوان "كيف نعرف ارادة الله " وبعد نهاية كل محاضرة كان يجيب نيافته علي أسئلة الحضور.

 وفي يوم الاحد صلي نيافته القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم ابي سيفين بامستردام مع الشباب و القي عليهم اثناء القداس الالهي كلمة روحية.

378218592_994659628422585_6088630087939472634_n
378218592_994659628422585_6088630087939472634_n
378224998_832483138624595_581907178748062965_n
378224998_832483138624595_581907178748062965_n
378251838_978944256671002_4968730981161488355_n
378251838_978944256671002_4968730981161488355_n
378252738_1377190336343198_4750976553587468997_n
378252738_1377190336343198_4750976553587468997_n
378264833_2095008807336507_1139258787136289909_n
378264833_2095008807336507_1139258787136289909_n
ads
الأنبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس و جنوب كاليفورنيا و هاواي ايبارشية هولندا الانبا ارساني الفرح بالصليب في حياة و خدمة الكاهن الزواج
ads