محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء موقف تراكى دائم لعربات الحنطور للحد من العشوائية والحوادث

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور، كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى ، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية ، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الإستدامة له بالشكل المطلوب.

وشدد على إلتزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

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