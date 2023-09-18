ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء موقف تراكى دائم لعربات الحنطور للحد من العشوائية والحوادث

المحافظ يتفقد الموقع
المحافظ يتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى للحنطور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور، كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى ، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية ، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الإستدامة له بالشكل المطلوب.

وشدد على إلتزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

IMG-20230918-WA0016
IMG-20230918-WA0016
IMG-20230918-WA0015
IMG-20230918-WA0015
IMG-20230918-WA0014
IMG-20230918-WA0014
IMG-20230918-WA0013
IMG-20230918-WA0013
IMG-20230918-WA0012
IMG-20230918-WA0012
IMG-20230918-WA0011
IMG-20230918-WA0011
IMG-20230918-WA0010
IMG-20230918-WA0010
IMG-20230918-WA0009
IMG-20230918-WA0009
IMG-20230918-WA0008
IMG-20230918-WA0008
ads
إنشاء موقف التراكى عربات الحنطور أخبار محافظة أسوان
ads