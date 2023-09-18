بالفيديو.. الأرصاد: استقرار تام بالأحوال الجوية ونشاط للرياح دون أتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا تاما بالأحوال الجوية في معظم المحافظات، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، والقاهرة الكبرى أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة واحدة، والأجواء لا يوجد بها ارتفاعات فى درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك تحسن كبير فى درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، موضحًا أن الأجواء تسجل 23 و24 درجة خلال فترة الليل، وبالتالي الأجواء معتدلة تماما، نتيجة لوجود نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة.

وتابعت أن درجات الحرارة تتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، موضحة أنه خلال فترات النهار والظهيرة نشعر أحيانا بوجود نسب الرطوبة، وبالتالي توجد أجواء حارة على المناطق الشمالية، حتي القاهرة الكبرى، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية فى تلك الفترة.