بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي.. تحرير 68 محضرا تموينيا بجنوب سيناء

شن رجال تموين جنوب سيناء، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، حملة موسعة على المحال العامة والأسواق، بالتنسيق مع مباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري؛ للتأكد من توافر جميع السلع وجودة السلع المعروضة بمناسبة المولد النبوى الشريف وبدايات العام الدراسي الجديد، أسفرت عن تحرير 68 محضرا بمختلف مدن المحافظة على مدار الأيام الماضية .

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" جرى تكليف جميع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والإدارات الخارجية بتشديد وتكثيف الحملات الرقابية ومراجعة جودة كل المعروض من جميع السلع وكذا حلوى المولد والأدوات المدرسية واسعارها وتم التنسيق مع مباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك والطب البيطرى بجنوب سيناء بحملات مشتركة؛ للتأكد من صلاحيات حلوى المولد وجودة المعروض منها ومن ادوات مدرسية وتم سحب عينات للتأكد من ذلك.

وأشار الحارون أن الحملة أسفرت تحرير عدد 68 محضرا بمختلف مدن جنوب سيناء على مدار الأيام الماضية، بواقع 5 محاضر مجهول المصدر، و 18 محضرا بيع بأزيد من السعر، و 21 محضرا عدم الإعلان عن الاسعار 16وعدم حمل شهادة صحية، و 6 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان القانونيه ، ومحضر تصرف احد المخابز البلديه المدعمه فى 4 شكاير دقيق بلدى، و محضر لحوم غير صالحة للاستخدام باجمالي كمية قدرها 22 كيلو جرام.

تأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على المحال العامة والأسواق للتأكد من توافر جميع السلع وجودة السلع المعروضة وكذا بمناسبة المولد النبوى الشريف وبدايات العام الدراسي الجديد.

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