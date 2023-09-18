ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اليوم .. ندوة «أسرة بلا عنف في ظل الثورة التكنولوجية » بمكتبة مصر العامة

ا
ا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقيم مكتبة مصر العامة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي ندوة بعنوان «أسرة بلا عنف في ظل الثورة التكنولوجية » في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة الندوات بالدور الثالث بالمكتبة.

يتحدث فى الندوة الدكتورة عزة أحمد هيكل أستاذ الأدب ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الإعلام، والدكتورة أماني عبدالفتاح استشاري العنف الأسري بكلية الطب بالقصر العيني، والدكتور خالد عبدالفتاح أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، كما يدير اللقاء الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى.

تأتي تلك الندوة في إطار التطور التكنولوجي الذي أصبح تشهده جميع المجتمعات، ومدى تأثر الشباب والأسر به والاعتماد عليه بشكل مخيف، مما قد ينعكس بالسلب على أخلاقيات الأسرة المصرية.

ads
ندوة اسرة
ads