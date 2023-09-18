اليوم .. ندوة «أسرة بلا عنف في ظل الثورة التكنولوجية » بمكتبة مصر العامة

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 09:28 ص

تقيم مكتبة مصر العامة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي ندوة بعنوان «أسرة بلا عنف في ظل الثورة التكنولوجية » في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة الندوات بالدور الثالث بالمكتبة.

يتحدث فى الندوة الدكتورة عزة أحمد هيكل أستاذ الأدب ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الإعلام، والدكتورة أماني عبدالفتاح استشاري العنف الأسري بكلية الطب بالقصر العيني، والدكتور خالد عبدالفتاح أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، كما يدير اللقاء الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى.

تأتي تلك الندوة في إطار التطور التكنولوجي الذي أصبح تشهده جميع المجتمعات، ومدى تأثر الشباب والأسر به والاعتماد عليه بشكل مخيف، مما قد ينعكس بالسلب على أخلاقيات الأسرة المصرية.