موسكو: تم تنفيذ برنامج زيارة الزعيم الكوري الشمالي بشكل كامل

قال السفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أنجز برنامجه في روسيا كاملا، بالرغم من أنه تم إعداده بعجلة كبيرة قبيل الزيارة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأضاف ماتسيجورا في حديث متلفز: " كل شيء سار كما خططنا له تماما، وتم تنفيذ جميع نقاط الخطة بالكامل، وعند توديعنا للسيد كيم، بدا لي أنه راض تمام عن الزيارة".

وأشار إلى أن الجانب الروسي تعاون بشكل وثيق مع الجانب الكوري الشمالي لإعداد برنامج الزيارات التي سيقوم بها الزعيم الكوري الشمالي في روسيا، بالنظر إلى أنه توجب على كلا الجانبين الإعداد بسرعة لبرنامج الزيارات مع مراعاة الدقة في التفاصيل، مضيفا: "في النهاية بدا لي أنه لم تطرأ أمامنا أي مشاكل كبيرة على الإطلاق خلال التنفيذ".

ولفت إلى أنه خلال التحضير لزيارة كيم جونج أون إلى فلاديفوستوك، كان هناك العديد من القضايا المتعلقة بالبروتوكولات والأمن والنقل وغيرها الكثير.

وقال: "كنت أنا وأصدقائي الكوريين منخرطين للغاية في هذا الأمر، لا أستطيع أن أقول إن الزيارة مرت دون أي عوائق، وإنه لم تحصل أية مشاكل، لكن بشكل عام لم تقع أية إشكالات كبيرة وسار كل شيء على ما يرام".