العاهل الأردني يؤكد أهمية تطوير العلاقات والتعاون مع كوسوفو

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة التعاون والتنسيق مع كوسوفو لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها مكافحة التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في نيويورك، اليومالأحد، مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، في مستهل اجتماعات سيعقدها مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، بحث العلاقات بين الأردن وكوسوفو ومستوى التعاون بينهما وآليات تطويره في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، إذ تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار الدوليين.

وشدد العاهل الأردني، على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.