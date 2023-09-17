اتحاد المصارف العربية يشارك فى اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية بالجزائر.. صور

شارك محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية والدكتور وسام فتوح الأمين العام اليوم الأحد، في اجتماعات الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية والمؤسسات النقدية العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي، في الجزائر العاصمة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولي.

والتقى رئيس الإتحاد والأمين العام خلال الاجتماعات بالامس محافظي المصارف المركزية العربية ورؤساء هيئات رقابية دولية وقيادات مصرفية عربية.

وبحث وفد الاتحاد خلال لقاءاته في مجالات التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة، وبين السلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى، ومناقشة القضايا المشتركة، خصوصا في ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، وعلى رأسها قضايا الامتثال، وكيفية تطبيقها من قبل المصارف العربية”.

كما ناقش مع بعض محافظي البنوك المركزية الخليجية إعمال مكتب المقر الاقليمي لاتحاد المصارف العربية في مدينة الرياض، والذي تم افتتاحه رسمياً الشهر الحالي خلال المؤتمر المصرفي الخليجي 2023 في الرياض، ودور هذا المقر في تعزيز التعاون بين المصارف العربية.

وتم التنسيق والاتفاق على عقد مؤتمرات ومنتديات مصرفية متخصصة في كل من جمهورية مصر العربية وتونس وقطر.