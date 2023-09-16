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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الوطنية للإعلام تشيد بقرارات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ،  والعاملين بها  بخالص التحية والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي لما أعلنه اليوم من حزمة اجراءات اجتماعية تأتي في اطار  حرص القيادة السياسية الحكيمة  و الدولة المصرية على  تخفيف الأعباء الملقاه علي عاتق المواطنين والسعي المتواصل  لتحسين مستوى معيشتهم ،  في ظل أزمات اقتصادية عالمية  متتالية .

واشادت  الوطنية للإعلام  في بيان صحفي  بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة  وحرصه الدائم علي تقديم الدعم لهم للقيام بدورهم في دعم  مسيرة التنمية و البناء والتعمير  فى ظل  جمهوريتنا  الجديدة  .

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الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الرئيس عبد الفتاح السيسي
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