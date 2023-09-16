الوطنية للإعلام تشيد بقرارات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ، والعاملين بها بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لما أعلنه اليوم من حزمة اجراءات اجتماعية تأتي في اطار حرص القيادة السياسية الحكيمة و الدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاه علي عاتق المواطنين والسعي المتواصل لتحسين مستوى معيشتهم ، في ظل أزمات اقتصادية عالمية متتالية .

واشادت الوطنية للإعلام في بيان صحفي بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة وحرصه الدائم علي تقديم الدعم لهم للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية و البناء والتعمير فى ظل جمهوريتنا الجديدة .