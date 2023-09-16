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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانًا بجنوب سيناء

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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انطلقت اليوم السبت، قافلة بيطرية مجانية لعلاج المواشي والهجن لصغار المربين والمزارع في راس سدر وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة ينظمها المعهد بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وتقدم كل الرعاية البيطرية مجانا، وتأتي في  إطار مبادرة حياة كريمة.
وأشار «فاضل» إلى أنه سوف يشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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قافلة بيطرية مجانية التناسليات الحيوانية جنوب سيناء المواشي
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