جمهورية مقدونيا الشمالية تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس لديها

أمرت جمهورية مقدونيا الشمالية، بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس من البلاد، على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أنه تم استدعاء سفير الاتحاد الروسي لدى العاصمة (سكوبي) سيرجي بازدنيكين، في الـ12 من شهر سبتمبر الجاري، وتم إبلاغه بأنه تم اعتبار ثلاثة من زملائه أشخاص غير مرغوب فيهم وسيتعين عليهم مغادرة البلاد.

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ القرار بعد تلقي معلومات من مؤسسات مختصة بشأن أنشطة تُمارس ضد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، لافتة إلى أن الخطوة تعد الثالثة للبلاد من نوعها منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني العالم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مقدونيا الشمالية قد طردت 11 دبلوماسيا روسيا خلال مناسبتين سابقتين منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.