"تكافؤ الفرص" تكثف جهودها بالشرقية لتمكين المرأة اقتصاديا وحمايتها من العنف

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام اليوم بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية لتمكين السيدات الريفيات اقتصادياً ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري.

ومن جانبها أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن الوحدة بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان (المشروعات متناهيه الصغر) تناولت شرح فكرة مبسطة عن المشروعات المتناهية الصغر وأمثلة حية لمشروعات تم تمويلها من الصندوق وشروط الحصول على قروض صندوق التنمية المحلية وذلك لتمكين السيدات الريفيات اقتصادياً وخاصة المعيلات منهم ، والندوة الثانية بعنوان "الهجرة والمواطنة وحب الوطن " وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية ، وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

وأضافت زهرا،ن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة صان الحجر قامت بتنظيم حملة طرق الأبواب للحد من ظاهرة ختان الاناث والعنف ضد المرأة بمدينه صان الحجر بالتعاون مع الادارة الصحية .

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسى له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مؤكدًا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.