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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

آلاف المتطوعين في "حياة كريمة" يحتشدون لاستقبال الرئيس السيسي في بني سويف

بني سويف تستعد لاستقبال
بني سويف تستعد لاستقبال الرئيس
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تجمع الآلاف من الشباب المتطوعين من مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قرية سدس الآمراء مركز ببا بمحافظة بني سويف، لتنظيم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يصل المحافظة لافتتاح عدة مشروعات تنموية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

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مبادرة حياة كريمة قرية سدس الأمراء بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تنموية
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