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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التربية والتعليم يصل الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة حسام السيد البهى .

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.

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استعدادات العام الدراسي الجديد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد الإسكندرية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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