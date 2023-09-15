الخارجية الأمريكية: ألمانيا توقع على اتفاقيات أرتميس للتعاون في مجال الفضاء

وقعت ألمانيا على اتفاقيات "أرتميس" للتعاون في مجال الفضاء لتصبح الدولة التاسعة والعشرين التي توقع على الاتفاقيات.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أنه في حفل استضافه سفير ألمانيا لدى الولايات المتحدة أندرياس ميكايليس، وقع فالتر بيلزر، المدير العام للمركز الألماني للطيران والفضاء، على اتفاقيات أرتميس نيابة عن ألمانيا.

وتم إطلاق اتفاقيات أرتميس في 13 أكتوبر 2020 مع ثماني دول، وتم ترسيخ هذه الاتفاقيات، التي تقودها بشكل مشترك وزارة الخارجية ووكالة ناسا نيابة عن الولايات المتحدة، في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.

وبتوقيع ألمانيا، فإن الدول الموقعة على الاتفاقيات التسعة والعشرون هي: الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وجمهورية التشيك والإكوادور وفرنسا وألمانيا والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا وكوريا الجنوبية ورومانيا ورواندا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويتشارك الموقعون على الاتفاقيات في رؤية مشتركة للتعاون السلمي في مجال الفضاء. ومن خلال التوقيع على الاتفاقيات، أظهرت ألمانيا التزامها بمبادئ مهمة مثل الشفافية والمساعدة في حالات الطوارئ ونشر البيانات العلمية في أنشطتها الفضائية -على حد قول البيان. وتتمتع الولايات المتحدة وألمانيا بشراكة قوية في مجال الفضاء المدني، بما في ذلك أبحاث الطيران والعلوم والاستكشاف. ومن خلال اتفاقيات أرتميس، تتقاسم الدولتان فهما ونهجا مشتركين لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بشكل آمن ومستدام.