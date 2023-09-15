رئيس الأساقفة ناعيا الدكتور مفيد إبراهيم: خدم سيده بكل أمانة

نعي الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفيةـ الدكتور مفيد إبراهيم سعيد شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقال رئيس الأساقفة: خدم سيده بكل أمانة وإخلاص، حيث قضى رحلة طويلة من البذل والعطاء في الكنيسة العامة.

وأضاف رئيس الأساقفة: نصلي لله أن يمنح أسرته وشعب الكنيسة سلامًا وتعزية على فراقه.

الجدير بالذكر رحل الشيخ الدكتور مفيد ابراهيم سعيد شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة ونجل عملاق المنبر الانجيلي المشيخي القس ابراهيم سعيد راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

ومن المقرر ان تودع الكنيسة الراحل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة ١ ظهرًا بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والعزاء يوم الاثنين الموافق ٩/١٨ في تمام الساعة ٦-٩.٣٠ مساءً.

مفيد ابراهيم سعيد بروفسور مصري واستاذ الجراحه بكلية الطب القصر العينى مواليد 25 ابريل 1930 - القاهرة.

حصل علي الدكتوراه جراحة عامة من جامعة القاهرة 1958، كان يشغل مقعد نائب للجراحة العامة فى القصر العيني 1955.

عمل كباحث فى وحدة الابحاث الطبية التابعة للبحرية الامريكية 1959، كما عمل كمدرس للجراحة العامة فى القصر العيني 1967.

عمل كاستاذ الجراحة العامة 1970، ورئيس اقسام الجراحة فى كلية طب جامعة القاهرة من 1989

عضو اللجنة العامة لترقية اساتذة الجراحة، عضو لجنة الدراسات العليا فى قصر العيني

، عضو كلية الجراحين الدولية، عضو كلية جراحي الجهاز الهضمي الدولية

له ابحاث فى الجراحة منشورة فى دوريات محلية وأجنبية ، وهو واعظ إنجيلي شهير