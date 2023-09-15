نشاط مكثف لوزير الاتصالات لجذب استثمارات أمريكية لمصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فى سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة؛ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "فى إم وير" VMware العالمية المتخصصة فى مجالات البنية التحتية السحابية بشأن إطلاق مبادرةMulti-Cloud ضمن برنامج أكاديمية "فى إم وير" VMware لتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المبادرة فى عامها الأول إلى تدريب 5000 متدرب فى عدة مسارات وهى: السحابة المتعددة، وتطوير البرمجيات، والاتصالات، وتدريب المدربين على أن يتم البدء بهذا المسار بتدريب عدد يتراوح بين 100-150 متدرب.

وعقب التوقيع؛ عقد الدكتورعمرو طلعت اجتماعا مع راجو راجورام الرئيس التنفيذى لشركة "فى ام وير" VMware العالمية؛ حيث شهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "فى ام وير" فى مجالات التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية. كما تم التباحث حول فرص التوسع فى حجم أعمال مركز الخدمات التابع للشركة بمصر.

أوضح راجو راجورام خلال اللقاء أبرز مشروعات الشركة فى مجالات البنية التحتية والتطبيقات الرقمية وبناء القدرات؛ معربا عن استعداد الشركة للتوسع فى حجم أعمالها بمصر بهذه المجالات؛ مثنيا على كفاءة الكوادر الشابة العاملة بالشركة بمصر.

كما بحث الدكتورطلعت مع شركة " فى اكس أي" VXI إنشاء مركز اتصال للشركة بمصر.

وتعد شركةVXI من الشركات الرائدة فى مجال تعهيد العمليات التجارية وخدمة العملاء والحلول الرقمية.

وقد شهد اللقاء تسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التى تتيحها استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد لتشجيع الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها لتصدير خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم ؛ كما تم الإشارة إلى برامج بناء القدرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات الخريجين والعاملين بصناعة التعهيد، لتوفير كوادر شابة متخصصة فى مختلف مجالات التعهيد ومن بينها خدمات مراكز الاتصال الدولية وخدمات تعهيد العمليات التجارية ومراكز الخدمات المشتركة.

كما التقى الوزير؛ يوكيم كانكل المدير العام لشركة "سينوبيسيس" Synopsis لتصميم أشباه الموصلات، وتصميم برامج التصميم الالكترونى ، وبحث اللقاء اهتمام الشركة بالتوسع فى حجم أعمالها بمصر فى مجال تصميم الدوائر الالكترونية المتكاملة مع الشريك المحلى ، بالإضافة إلى الاتفاق على التوسع فى أنشطة جديدة للشركة فى مصر ومنها تطوير تطبيقات وأدوات Digital Twin، والتعاون فى مجال بناء القدرات.

كما عقد الدكتورعمرو طلعت لقاءا مع لورانس رئيس شركة ميديا تك " MediaTek" فى الولايات المتحدة والتى تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال أشباه الموصلات؛ ناقش اللقاء فرص توسع الشركة فى حجم أعمالها فى مصر فى مجال تصميم الدوائر الالكترونية من خلال شركة "انفنيلنك" Infinilink، والاستفادة من توافر المهارات المتخصصة، ومناخ الأعمال المحفز لنمو الاستثمارات.