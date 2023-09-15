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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 48 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

ضبط 48 مخالفة تموينية
ضبط 48 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا اليوم الجمعة من ضبط 48 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير جميع السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.


من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 48 مخالفة منها 39 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 9 مخالفات (منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


 

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