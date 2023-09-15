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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 8 عاطلين بتهمة سرقة مساكن وهواتف ومخلفات بناء بالقاهرة.. صور

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 8 عاطلين لقيامهم بأعمال سرقات للمساكن والهواتف ومخلفات البناء بمناطق متفرقة.

تعود البداية عندما تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكابهما (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبالغ مالية مستولى عليها وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) أمكن ضبطه، وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة. 

 

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر") وبمواجهته اعترف بسرقته من "أحد الأشخاص" بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بارتكاب (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة. 

ونجح رجال المباحث فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (شاشة "مجهولة المصدر") وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وأقر بارتكاب (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 وتمكن رجال المباحث من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة المخلفات الأسمنتية بدائرة قسم شرطة القطامية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيع تلك المادة لمصانع الطوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

ضبط 8 عاطلين سرقات للمساكن الهواتف قسم شرطة البساتين تشكيل عصابي قسم شرطة دار السلام
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