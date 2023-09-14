زلزال المغرب.. السكان يهرعون إلى الشوارع إثر هزة ارتدادية جديدة

ضربت هزة ارتدادية بقوة ٤.٨ درجات على مقياس ريختر وسط المغرب اليوم الخميس، الأمر الذي دفع سكان منطقة تارودانت للفرار إلى الشوارع خوفًا من انهيار المبانى عليهم.

وقال مسئول فى المعهد المغربى للجيوفيزياء، إن الهزة الارتدادية وقعت فى منطقة إيغيل فى إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، وهى مركز الزلزال الأول الذى ضرب المنطقة فى وقت متأخر من مساء الجمعة الماضى وخلف نحو ٣ آلاف قتيل ودمارا واسعا فى المنطقة.

وأوضح المعهد أن الهزة سجلت حوالى الساعة ٦:٣٥ صباحا بالتوقيت المحلى «الساعة ٥.٣٥ بتوقيت جرينتش». وضرب زلزال الجمعة الماضى عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت «وسط».

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر إلى نحو ٣ آلاف قتيلا، فى حين بلغ عدد المصابين نحو ٦ آلاف شخصا.