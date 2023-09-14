محافظ بني سويف: إعفاء أبناء العائدين وضحايا إعصار ليبيا من المصروفات الدراسية

واصلت محافظة بني سويف تقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظة جراء اعصار دانيال في ليبيا، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسفرت الجهود المتواصلة للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الوزارات والجهات ذات الصلة عن عدد من أوجه الدعم المتنوعة لأسر الضحايا.

وفي هذا السياق تقرر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إعفاء أبناء المصريين المتوفين، وكذلك العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية متمثلة في الزي المدرسي والأدوات الكتابية، بجانب تسهيل كافة الإجراءات لأبناء العائدين من المناطق المتضررة وسرعة تسكينهم في المدارس، وذلك للتيسير عليهم نظرًا للظروف الطارئة،ضمن اجراءات مستمرة لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا المتضررين من ذوي ضحايا الإعصار في ليبيا.

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير لموافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على هذا الدعم لأسر الضحايا والمتضررين، مثنيا على جهود وكيل وزارة التعليم بالمحافظة والتحرك العاجل والسريع ضمن فريق عمل متكامل تم تكوينه من الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتعامل السريع والداعم مع تداعيات هذا الحدث الأليم التي فجعت الجميع ببني سويف والوطن بأكمله.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجهود تتواصل في مختلف المناحي لتوفير الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا، وكان من أهمها: زيارة محافظ بني سويف لأسر الضحايا بالسرادق الذي أقامته المحافظة لاستقبال العزاء في الشهداء، وكذلك الحرص على طمأنة الأهالي من خلال الحوار معهم وأنه يتم التواصل مع الجهات السيادية والوزارات المختصة للبحث عن المفقودين من أبناء المحافظة، لاسيما التواصل مع وزارة الهجرة المصرية، التي تشارك بدور كبير في الجانب الدبلوماسي،وبالتعاون والتنسيق مع باقى مؤسسات ووزارات الدولة المصرية،في إجراءات إجلاء ونقل المتوفين والمصابين وعودتهم إلى أرض الوطن وذويهم.

بالإضافة إلى التواصل الذي كان قد تم مع وزارة التضامن لسرعة امكانية صرف اعانات استثنائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي للمتضررين، والتي أسفرت عن القرار بصرف "من خلال وزارة التضامن " 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين و25 ألف جنيه لكل مصاب.