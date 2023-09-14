"تعليم القاهرة الجديدة" تعقد ورشة عمل تدريبية لشؤون الطلاب

وجهت ايمان عبد الله مدير عام ادارة القاهرة الجديدة التعليمية، بضرورة عقد سلسلة من ورش العمل المتنوعة لتنمية المهارات الأساسية للعاملين بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وعمل منظومة تعليمية بأسس علمية توازن التغيرات بأهم القرارات الوزارية الحديثة.

وانعقدت الورشة التدريبية لشؤون الطلاب بحضور الفئة المستهدفة من مسئولي شئون الطلبة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة وذلك بواقع ساعتين متواصلين بمكتبة مدرسة فاطمة عنان.

وناقشت الورشة العديد من النقاط الهامة والأساسية بتلك الفترة من العام الدراسي وخاصة القواعد العامة للتسجيل بالسجلات وماهي القرارات الوزارية الحديثة المنظمة لتسجيل الطالب المصري العائد والطالب الوافد مع ضرورة ميكنة جميع شئون الطلبة بالمدارس لمواكبة التطور السريع بها وايضا صدور بيانات النجاح المميكنة مع أسس سجلات قيد الطلاب وميكنتها .

وحاضرت بتلك الورشة رشا الحلواني مدير شئون الطلبة بالادارة.

وفي نهاية اللقاء، توجهت دكتورة أميمة فاروق مدير التدريب بالإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع السادة الحضور للتفاعل والأداء المتميز والفعال بتلك الورشة التدريبية.