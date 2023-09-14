إيطاليا تفرض 5 يوروهات رسما لدخول "فينيس"

أعطت السلطات الإيطالية موافقتها النهائية على فترة تجريبية سيُطلب فيها من السائحين دفع 5 يوروهات يوميًا لدخول المركز التاريخي لمدينة فينيس “البندقية”، ومن المقرر أن يتم تنفيذ نظام التذاكر السياحية الجديدة اعتبارًا من الربيع المقبل.

وفي هذا الصدد، سيُطلب من أي شخص يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر دفع الرسوم والحجز المسبق لدخوله إلى المدينة، وأكد عضو المجلس البلدي المسؤول عن السياحة، سيمون فينتوريني، أن فينيس تبرز كواحدة من أكثر المدن الأوروبية زيارة، وبالتالي فهي تتحمل ثقل السياحة المفرطة.

ويأتي هذا الإعلان قبل اعتزام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إضافة مدينة فينيس إلى قائمة المواقع المهددة بالانقراض، بسبب الأضرار الناجمة عن ارتفاع حجم السياح.

كما أعربت منظمة اليونسكو عن عدم رضاها عن التقدم المحرز في فينيس وأوصت بإضافة المدينة وبحيرتها إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي قائمة المواقع العالمية التي تعتبر "مهددة بمخاطر جسيمة ومحددة".

ويأتي هذا التحذير قبل انعقاد الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الرياض في سبتمبر المقبل، حيث سيتم التصويت على هذه القضية.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهدت فينيس تغيرًا كبيرًا حيث أدى انتشار شركات الطيران ذات الأسعار المعقولة والمنخفضة التكلفة إلى زيارة 25 مليون سائح للمدينة في عام 2019، وكان من المتوقع أن يتصاعد هذا الرقم إلى 38 مليونًا بحلول عام 2025.