تنظيم 4250 زيارة منزلية داخل 25 قرية ونجع بإدفو وكوم أمبو ضمن "بلدى أمانة "



تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستمراراً لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 25 ألف و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو ، موجهاً بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة " بلدى أمانة " من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالى والمواطنين ، لافته إلى أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

وقد أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

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