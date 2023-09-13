رئيس جامعة حلوان يشهد ختام فعاليات النشاط العلمي والتكنولوجى بأسبوع شباب الجامعات

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ختام فعاليات النشاط العلمي والتكنولوجى ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بالطلاب وأفكارهم البناءة.



وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الأسبوع يشهد لأول مرة هذا التنوع فى مسابقات النشاط العلمي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الطلاب في هذا المجال.



وحث قنديل الطلاب على الحفاظ على أفكارهم والعمل عليها بإصرار وطموح، مشددًا على أهمية توثيق هذه الأفكار وتحقيقها على أرض الواقع، كما أشار إلى أهمية الاستفادة والاستغلال الامثل للوقت في تطوير الابتكارات والمشاريع البحثية .



و أكد رئيس الجامعة أهمية دعم الابتكار وتشجيع البحث العلمي كوسيلة لتطوير المجتمع وتحقيق التقدم للوطن، وشجع الطلاب على التفكير الإبداعي وتطبيق الأفكار الجديدة في مختلف المجالات العلمية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل متعلم ومتميز، حيث يكتسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات من خلال المشاركة في تلك الأنشطة المتنوعة.

وأعرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن فخره بزخم المعرض بعدد كبير من المشروعات والابتكارات التى تعطى قيمة مضافة للمجتمع، مؤكدا أهمية مشاركة الطلاب فى مثل هذه الفعاليات التى تسهم فى تبادل الخبرات والثقافات بينهم.

وقدم الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، رئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى، الشكر لكل الطلاب ومشرفى النشاط المشاركين من مختلف الجامعات وكذلك فريق اللجنة التنظيمية لمختلف مسابقات وفعاليات النشاط العلمى ومحكمى المسابقات والطلاب المتطوعين بتنظيم الفعاليات، مؤكدا اهمية مشاركة الطلاب فى هذا المجال لتنمية شخصيتهم وتوسيع آفاقهم، إلي جانب تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات والمعاهد العليا.

وأوضح ان عدد الجامعات المشاركة فى النشاط العلمي ٣٠ جامعة منهم ٢٣ جامعة حكومية، و٥ جامعات أهلية، وجامعة خاصة، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي.

تضمنت فعاليات النشاط العلمي خلال الاسبوع مسابقة افضل جهاز ابتكارى ، مسابقة افضل جهاز ميكاترونيك، مسابقة الروبوت، مسابقة افضل عرض تقديمى، المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة، دورى المعلومات العلمية، مسابقة افضل قصة خيال علمي، مسابقة التغيرات المناخية ومسابقة لعبة الطاقة.

وانعقدت فعاليات النشاط العلمى تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس اللجنة العلمية، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسئول التنظيم للجنة العلمية.