مهاجم منتخب البرازيل: سأستعين بطبيب نفسي بعد 5 أشهر مضطربة

يعيش ريتشارليسون، مهاجم منتخب البرازيل وفريق توتنهام الإنجليزي، فترة عصيبة حاليًا خارج الملاعب ما يدفعه للجوء إلى طبيب نفسي.

وتحدث ريتشارليسون عن بكائه المفاجئ خلال مباراة منتخب بلاده أمام بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وصادف ريتشارليسون، سوء حظ خلال هذه المباراة؛ لإلغاء هدفين له بداعي التسلل في الشوط الأول من اللقاء، الذي انتهى بفوز البرازيل 1-0.

والتقطت الكاميرات، ريتشارليسون، وهو يبكي بشدة على مقاعد البدلاء بدون أي سبب لكنه تحدث إلى صحيفة «O Globo» البرازيلية، وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشف مهاجم السبيرز سبب البكاء.

وقال ريتشارليسون: «في الملعب، أنا لاعب جماعي سعيد، وأحاول المساعدة قدر الإمكان.. في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما نريد. أعتقد أن هذا الجزء هو جزء من الجانب خارج الملعب الذي انتهى به الأمر في طريقي، على الرغم من أنك تريد أن تفعل الأشياء بشكل صحيح، إلا أن الأمر ينتهي بالخطأ».

وأضاف: «لقد مررت بوقت مضطرب في الأشهر الخمسة الماضية خارج الملعب.. الآن الأمور في نصابها الصحيح في المنزل.. الناس الذين كانوا يراقبون أموالي فقط ابتعدوا عني».

وتابع: «الآن ستبدأ الأمور في التدفق، أنا متأكد من أنني سأحقق أداء جيدًا في توتنهام وسأجعل الأمور تحدث مرة أخرى».

وواصل: «لم تكن تلك اللحظة الحزينة بسبب أنني لعبت بشكل سيء، في رأيي أنني لم ألعب مباراة سيئة أمام بوليفيا وبيرو، لقد كانت مجرد غضب بشأن الأشياء التي كانت تحدث خارج الملعب، والتي خرجت عن نطاق السيطرة وليس على الملعب، ليس من جهتي، ولكن من جانب الأشخاص المقربين مني».

وأكد ريتشارليسون: «سأعود إلى إنجلترا، لأطلب المساعدة النفسية من طبيب نفسي، للعمل على عقلي، هذا كل شيء، للعودة أقوى، سأكون في قائمة المباراة التالية لتوتنهام كما أعتقد، وسأعمل من أجل ذلك».

وأتم: «الأمر يتعلق بالحصول على سلسلة جيدة من الأداء الجيد في توتنهام، سأجلس هذا الأسبوع وأتحدث معهم، أحتاج إلى سلسلة جيدة، للحصول على إيقاع المباريات».

ولم يكشف ريتشارليسون مزيدًا من التفاصيل حول المشكلات خارج الملعب، لكن ذكرت صحيفة «O Globo» البرازيلية، أن اللاعب انفصل مؤخرًا عن وكيله ريناتو فيلاسكو، الذي دعمه منذ بداية مسيرته الكروية واستمر يعمل معه لفترة طويلة من الوقت.