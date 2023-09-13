صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 11.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب؛ ليسجل في الختام نحو 1.303 تريليون جنيه.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 19,361.7 نقطة، وصعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 3,812.54 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.91%، ليغلق عند مستوى 5,608.69 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.13% ليغلق عند 23,337.98 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 8,104.99 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 3,224.51 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 22.3 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 41.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 479.4 سهم من خلال 58 ألف صفقة منفذة.