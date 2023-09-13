الأمين العام للبرلمان العربي: التحول الرقمي أحدث نقلة شاملة في تطور المجتمعات

يشارك المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي في الاجتماع السنوي العاشرلجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقدة خلال الفترة من 11- 13 سبتمبر2023م في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمعية والتي جاءت تحت عنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها"، أشار الأمين العام للبرلمان العربي إلى أن التحول الرقمي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي أحدثا نقلة شاملة في تطور المجتمعات كافة، وانتقل تأثيرهما بشكل واضح إلى مجال العمل السياسي وعلى وجه الخصوص العمل البرلماني.

وأكد المستشار شعراوي أن الدول العربية الآن أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى،بالانخراط بقوة في عصر التحول الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار ما تفرضه التكنولوجيامن تحديات ومخاطر جديدة، نتيجة سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق أهداف غير مشروعة، مشدداً على أهمية وثقل الدور الذي تقوم بهالبرلمانات العربية من خلال وضع أطر تشريعية تحقق الاستفادة الآمنة مما يتيحه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة في مجال العمل السياسي، بما يخدمالدول والمجتمعات العربية ويتصدى للممارسات السيئة في هذا المجال.

ودعا أمين عام البرلمان العربي الأمانات العامة لبرلمانات الدول العربية إلى تبادل الخبراتفيما بينها، خاصةً أن هناك دولاً عربية قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال.

وفي نهاية كلمته قدم ورقة عمل يمكن البناء عليها والتوسع في عرض التجارب العربية الناجحة، للانطلاق نحو اتخاذ خطوات أوسع في هذا الأمر.

وسوف تستكمل الجمعية بنود جدول أعمالها اليوم بمناقشة عدد من البنود يأتي علىرأسها مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية، وكانت اللجنة التنفيذية للجمعية قدناقشت بتاريخ 11 سبتمبر 2023م مقترحاً تقدم به البرلمان العربي، وآخر تقدم به مجلسالنواب المصري وتم دمج المقترحين معاً ليكونا محل نقاش في الجمعية العامة خلال اليوم13 سبتمبر 2023م.



