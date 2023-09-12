مصرع 5 لاعبين ليبيين في سيول إعصار دانيال

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم مصرع 5 لاعبين بالفرق الليبية المحلية جراء الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد وتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وكتب الاتحاد الليبي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف ومندر صداقة".

من جهة أخرى، أعلن نادي التحدي الليبي، وفاة لاعبه الشاب شاهين الجميل إثر غرقه في السيول الجارفة في مدينة درنة المنكوبة.

ونشر التحدي بيانا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "أسرة نادي التحدي تعبر عن حزنها لهذا المصاب الجلل وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه، كما نعزي أنفسنا وكل جمهور وعشاق نادي التحدي والوسط الرياضي عامة".

وضرب الإعصار سواحل ليبيا وتسبب في فيضانات وسيول غيبت أحياء كاملة في مدينة درنة، وبلغ عدد المتوفين أكثر من ألفي شخص، وتشير تقارير إلى وجود نحو 10 آلاف مفقود.