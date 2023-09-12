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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

دورات تدريبية مجانية لـ 50 من شباب الإسماعيلية على مهن يحتاجها سوق العمل

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت  وزارة العمل  أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت في  برنامجين تدريبيين بالمجان على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى : التبريد والتكييف ، والخياطة والتفصيل لعدد 50 متدرب ، ومدة التدريب شهرين بمعدل 5 ساعات يومياً ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات للإلتحاق بفرصة عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة ..

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، في تقريرٍ للوزارة ، أن البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها المديرية للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، ومن سن 18 إلى 45 سنة  بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص ، كما أن التدريب يتميز بتوفير وسيلة مواصلات من وإلى التدريب يومياً  ، وزى موحد لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب المهنى ..

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