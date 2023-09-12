سفير اليابان بالقاهرة يزور برنامج الأرز المصري ويفتتح معمل الجايكا بمحطة بحوث سخا

زار السفير أوكا هيروشي ( OKA Hiroshi) سفير دولة اليابان بالقاهرة، يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادى ومدير منظمة الجايكا بالقاهرة، مركز البحوث والتدريب بالارز بسخا لافتتاح المعمل الذي تم اهدائه من “الجايكا” ، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي حيث تم عمل ورشة عمل ومعرض لأهم أصناف الارز وعرض لآليات وإنجازات التعاون بين الجانبين.

وافتتح "هيروشي" بافتتاح المعمل ثم زيارة البرنامج البحثي بالمزرعة البحثية للتعرف على أحدث انجازات قسم بحوث الارز.

وأشاد السفير والوفد المرافق له بانجازات قسم بحوث الارز والتعاون المشترك بين البلدين والاستعداد لمزيد من التعاون في الفترة القادمة وخاصة مجال تدريب الاشقاء من الدول الأفريقية بمصر.

حضر الزيارة المهندسة سهير الحفني مدير المركز المصري الدولى للزراعة ووكلاء معهد المحاصيل الدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد للبحوث ، والدكتور خالد جاد وكيل المعهد للارشاد والتدريب، والدكتور اسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الارز والدكتور محمد عطوة مدير محطة بحوث سخا والدكتور تامر فاروق منسق التعاون مع الجايكا والسادة رؤساء المكونات من قسم بحوث الارز.

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