بالفيديو.. تفاصيل تحقيق منتخب مصر للساق الواحدة الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية

كشف محمد عادل، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، تفاصيل تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية، قائلا: "بدأنا بدخول معسكر للمنتخب منذ شهرين، وقمنا بتعيين مدرب تركي من المدربين الأوائل في تلك اللعبة".

وقال "عادل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "إنه كان هناك اختيارات بأعداد لاعبين وصلت لـ30 لاعبا وتم اختيار 15 لاعبا فقط منهم، و13 من سافر معنا"، موضحًا أن البطولة كانت قوية جدا، وكانت المرة الأولي لنا للمشاركة فى بطولة رسمية ودولية، وحقننا المركز الثالث.

وتابع: "تمكنا من هزيمة فرق كبيرة جدا مثل رواندا وهزمنا من فريق غانا المصنف الأول افريقيا وفريق يضم محترفين في الخارج"، موضحًا: "قمنا بتأهيل اللاعبين خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير وكان هناك تركيز قوي جدا من اللاعبين خلال فترة المعسكر، وقابلنا فرق قوية، واللاعبين كان نفسهم يعلموا حاجه واجتهدوا بشكل قوي جدا والحمدلله على وصولنا لهذا المركز".