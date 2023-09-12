الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بالسعي لعقد قمة ثلاثية مع اليابان والصين

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم /الثلاثاء/، بالسعي لعقد قمة ثلاثية مع اليابان والصين، وهو تجمع لم يعقد منذ عام 2019 بسبب الخلافات التاريخية بين سول وطوكيو، ووباء "كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن "يون، أعرب عن التزامه، خلال اجتماع مجلس الوزراء الكوري الجنوبي، الذي عقد بعد يوم واحد من عودته من رحلة استغرقت ستة أيام إلى إندونيسيا والهند، حيث حضر مؤتمرات قمة متعددة الأطراف تضمنت دول رابطة جنوب شرق آسيا ومجموعة العشرين، كما التقى على هامش الاجتماع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه "خلال هذه الرحلة، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء كيشيدا عن دعمهما لاستئناف القمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان"، مضيفا "باعتبارها الدولة الرئيسة، ستسعى كوريا الجنوبية بنشاط لاستضافة القمة الكورية الجنوبية الصينية اليابانية".

وفي كل الاجتماعات الماضية، كان رئيس مجلس الدولة هو الذي يمثل الصين، وليس رئيسها.

وحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، 6 اجتماعات متعددة الأطراف و20 اجتماعا ثنائيا خلال زياراته إلى جاكرتا ونيودلهي، بما في ذلك مؤتمرات قمة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

