بالصور.. لجنة الأوقاف تتابع مشروع إقامة مسجد الصديق بنويبع

تابعت لجنة وزارة الأوقاف التي تضم المهندس مجدى أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والمهندسة وفاء كرم، مديرة المشروعات، رافقهما الشيخ إسماعيل الراوى المستشار الديني وشئون المساجد لمحافظ جنوب سيناء، مشروع إقامة مسجد الصديق بمدينة نويبع، تأتي المتابعة بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأثنت اللجنة على جهود التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف فى خطة إنشاء وتطوير المساجد بالمحافظة، مؤكدة أن العمل بالمسجد يسيرعلى قدم وساق.

وتبلغ المساحة الكلية للمسجد 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 21 مليون جنيه مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد استقبل المهندس مجدي عبدالله أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف والوفد المرافق له والذي يضم المهندسة وفاء كرم مديرة المشروعات بالوزارة، وبحضور الشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والمهندس مصطفى عبده مدير التخطيط بالمحافظة، والمهندس محمد عفيفي مدير الإدارة الهندسية بالأوقاف.

وتناول اللقاء الجولة التي قامت بها اللجنة بمدينة شرم الشيخ، حيث تمت معاينة موقع اختيار المسجد الجامع الكبير بحي النور والمزمع إقامته طبقا لتوجيهات الدولة، كما تمت معاينة المجمع الإسلامي بمنطقه نبق، فضلا على قيام اللجنة بمعاينة مسجد المنشية بمدينة طور سيناء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءته أو الاحلال والتجديد طبقا للتقارير الهندسية الجارية، فضلًا على قيام اللجنة بزيارة تفقدية لمتابعة مشروع إقامة مسجد الصديق بمدينة نويبع.

وأثنى المحافظ على جهود اللجنة، مؤكدًا على التعاون المشترك ما بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف في خطة إنشاء وتطوير المساجد بالمحافظة.

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