المؤبد لعاطل والمُشدد لشقيقه وصديقه لاتهامهم بقتل عامل وإصابة آخر في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على عاطل والمشددة 15 سنة على شقيقه والمشدد 5 سنوات على آخر لاتهامهم في جريمة قتل شخص والشروع في قتل آخر بمنطقة السلام.

تعود تفاصيل الواقعة إلي منتصف فبراير من العام الجاري بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل وإصابة آخر.

على الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة لكشف ملابسات الواقعة وتبين وجود شخص في العقد الثالث من عمره جثة هامدة نتيجة طعنه بعدة طعنات متفرقة في الجسد ما بين البطن والصدر، وآخر مصاب بطعن نافذ في البطن.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتكليف بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعي والصفحة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسرعة الإفادة بسماح حالته الصحية لسماع أقواله، كما أمرت باستدعاء شهود العيان على الواقعة لسماع أقوالهم في الواقعة.

وخلال تحقيقات النيابة، أفاد شهود العيان في أقوالهم، أنه ظهيرة يوم 13 فبراير من عام 2023 فوجئ سكان المنطقة بتعالي أصوات أمام أحد المقاهي بالشارع وتجمع عدد من المواطنين، وبعد استبيان سبب المشاجرة تبين أنها وقعت بين كل من «غ. ا- 33 سنة- عاطل»، وشقيقه وأحد أصدقائه يُدعى «فوزي- 29 سنة- عاطل»، وجميعهم من حملة المعلومات الإجرامية ما بين سرقة بالاكراه وجُنح ضرب من طرف، وبين كل من «حسن. ا- 32 سنة- (متوفي)»، وجاره «خالد. ن- 27 سنة، (مصاب)»، وسبب المشاجرة قيام المتهم الأول بمعاكسة شقيقة المجني عليه الثاني، مما دفعها لتوجيه التوبيخ له في الشارع، وبعد سماع شقيقها لصوتها أثناء تواجده مع المجني عليه الأول بمنزله، نزلا مسرعين إلى الشارع ونشبت بينهما وبين المتهم الأول مشاجرة قاما على أثرها بتوجيه اللكمات له وتدخل أهالي المنطقة للفض بينهما.

وبعد قرابة النصف ساعة ظل طيلتها المتهم الأول جالسًا على أحد المقاهي القريبة من المنطقة ويُجري عدة اتصالات بعدها حضر اثنان مستقلين دراجة بخارية «موتوسيكل» واجتمع الثلاثة متهمين أسفل منزل المجني عليهما الأول والثاني ووجهوا لهم السباب والشتائم محاولين استفزازهم، وبمجرد نزولهم قام المتهمان الأول والثاني بتوجيه الطعنات للمجني عليه الأول والثاني مستخدمين أسلحة بيضاء بحوزتهما عبارة عن «2 سكين متوسط الحجم»، حتى سقط المجني عليهما غارقين في دمائهما، ونتيجة ذلك سقط المجني عليه الأول قتيلًا والثاني مُصاب بطعنة نافذة في البطن، فيما تولى المتهم الثالث قيادة الدراجة البخارية لمساعدة زميليه للفرار بعد ارتكاب جريمتهما.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة عن المتهم الثالث وإلقاء القبض عليهم.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وجمع المعلومات السرية اللازمة تم إلقاء القبض على المتهم الثالث أثناء اختبائه لدى أحد أقاربه بمنطقة عين شمس، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود العيان أقر باشتراكه في قتل وإصابة المجني عليهما، مؤكدًا أنه تولى فقط قيادة الدراجة البخارية لمساعدة المتهم الأول والثاني على الفرار.

وبعد تضييق الخناق عليه أقر بمكان اختباء المتهم الأول والثاني بإحدى المناطق النائية بمنطقة النهضة، وكذلك أرشد على مكان الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وكذا الدراجة البخارية.

وبعد التنسيق بين الجهات المعنية ألقي القبض على المتهمين الأول والثاني، وبعد عرضهما على النيابة واستيفاء كل الإجراءات القانونية وإرفاق تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية للقتل والتقرير الطبي للمصاب، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.