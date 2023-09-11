جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان داخل المطعم المركزي

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية في المطعم المركزي للجامعة بهدف الاطمئنان على تجهيزات واستعدادات المطعم لغداء وفود الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذى تستضيفه الجامعة.

وفي هذه الجولة، رافق الدكتور قنديل، اللواء عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، وقد قاما بجولة لفحص جميع جوانب التجهيز والخدمة في المطعم.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن اهتمامه الكبير بضمان توفير خدمة مميزة لجميع الطلاب خلال هذا الحدث المهم، وأكد على أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذا الفعاليات المهمة التي تسهم في تنمية مهارات وقدرات طلابنا، موضحا اننا نسعى دائمًا لتوفير بيئة محفزة تشجع على التفكير والمشاركة الفعّالة في كل جوانب الحياة الجامعية، ونتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر لطلابنا من جميع الجامعات المصرية.