الجبهة الدبلوماسية المصرية: السيسي استعاد مكانة مصر الدولية

أكدت رئيس الجبهة الدبلوماسية المصرية، فاطمة عبدالعزيز، أن الرئيس السيسي تمكن من استعادة مكانة مصر الدولية، من خلال جهود مكثفة في توثيق العلاقات مع عدد كبير من الدول.

وأشارت في تصريح صحفي لها، إلى أن السياسة الخارجية لمصر قائمة على التوازن وإقامة علاقات مشتركة بين أهم وأبرز الدول.

ثمنت رئيس الجبهة الدبلوماسية المصرية، كلمة مصر خلال قمة ال ٢٠ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها تعكس الدوري المحوري لمصر في القارة الإفريقية، خاصة أن مصر دائما ما تعكس قضاياها في المحافل الدولية.

وأضافت: تعمل مصر على اتساع رقعة تواصلها مع دول العالم؛ لتنفيذ علاقات تجارية مشتركة مثل ما يجري مع الهند وروسيا حيث يتم الإعداد لمشروع تبادل تجاري بالعملات المحلية بدلا من الدولار.

وأكدت عبدالعزيز على أهمية توثيق العلاقات بين مصر والصين، لسعي الأخيرة إلى توسيع نطاق صناعتها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمهد إلى جعل مصر مركزا تجارياً عالميا.

وأكدت رئيس الجبهة الدبلوماسية، أن تأكيد الرئيس السيسي خلال قمة الـ٢٠ على معالجة الاختلالات الهيكلية، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية في غاية الأهمية حتى يتحقق أكبر قدر من العدل في التعاملات المالية بين الدول.