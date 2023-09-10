لقب برائد العطاء.. وفاة الدكتور محمد الكرماني طبيب الغلابة بالقليوبية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية طحانوب وقري مركز شبين القناطر عقب إعلان وفاة الدكتور محمد الكرماني أبو ستيت صاحب لقب رائد العطاء وطبيب الغلابة حيث توفي الراحل اليوم عن عمر ناهز 90 عاما ومن المقرر تشييع الجثمان عصر اليوم والاقتصاد علي الجنازة بمسقط رأس بقرية طحانوب مركز شبين القناطر حسب وصيته .

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء حيث قدم الأهالي العزاء لأبناء الراحل ونعوه مؤكدين أنه كان عالم لزاهد الدكتور محمد الكرماني أبوستيت واستحق لقب رائد العطاء في القليوبية لجهوده في الخدمة العامة والخير منذ كان شابا وحتى بلغ التسعين

وقال الأهالي في رثائه يشهد للراحل الطوب الأحمر في المآذن والمساجد والمعاهد الأزهرية والتخت والسبورات في المدارس وأعمدة الإنارة في شوارع المقابر وأجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وكسوة أضرحة أولياء الله ولقمة كريمة أطعمتها لكل جائع وستر جبرت به خاطر المساكين

كما يشهد له البالطو الأبيض والجبس وأدوات جراحة العظام.. ويديه اللتين جعل الله فيهما الشفاء لآلاف المتعبين.

ووجه الأهالي العزاء لأبنائه الأفاضل الدكتور ممدوح الكرماني والمهندس ياسر الكرماني والدكتور صالح الكرماني والدكتور طارق الكرماني مشيرين أن الراحل يبخل علي أحد منهم بنشورة أو مساعدة كما قدم العديد من المشروعات الخيرية لخدمة المجتمع بالقرية والقري المجاورة .

ونعت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الراحل باعتباره أحد أبطال حرب اكتوبر ومدير لمستشفي بنها التعليمي في وقت سابق وأحد رموز العمل العام والاهلي بالمحافظة حيث وجهت لأسرته وذويه العزاء في الفقيد داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحل أستاذ جراحة العظام و أحد أشهر أطباء العظام في القليوبية وعمل مديرا لمستشفى بنها التعليمي الأسبق و أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر و أحد أبناء قرية طحانوب بمركز شبين القناطر في القليوبية.