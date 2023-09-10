اليوم.. قصور الثقافة تختتم المرحلة الثالثة من فعاليات "حياة كريمة" بدمياط

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الاحد فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة "حياة كريمة" الثقافية بقرية كفر المياسرة بمحافظة دمياط.

وقدمت قصور الثقافة على مدار فعاليات هذه المرحلة في دمياط مجموعة من مشاركات الورش الفنية اليدوية من تطريز وخيامية ومكرمية وحلي للمدربين هدى الصرفي وخالد عبد المجيد وسعاد المهدى وسارة أبو صالحة، إلى جانب اكتشاف مواهب في الرسم مع المدربة جيهان مبروك.

وقدم الفنان جمال الشرنوبي فقرته المتميزة مع عرائس الماريونت منها "الصعيدى والتنورة والشرق، إلى جانب المهرج الذي تفاعل مع الأطفال في بهجة وسرور، وشاركت فرقة الآلات الشعبية بقيادة أحمد عبد العظيم بمجموعة من عروضها الفنية منها" موال بلدي، مصر الغالية بلدنا، ليه يا جميل، جينا ندلع بالحب، على ورق الحب".

وعلى الجانب الثقافي قدمت د. سمر صابر محاضرة بعنوان "موهبتك بوصلة حياتك"، أكدت خلالها أن الإنسان متعدد المواهب أو أحادي الموهبة فكلاهما يحتاج للتدريب والشجاعة على تنميتها، إلى جانب تأمين شخصيتنا من التلاعبات الخارجية والحفاظ عليها نقية لإبراز موهبتنا بشكل فريد.

تأتي الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

واستمرارا لحملة التوعية بمخاطر الإدمان ولتقديم الدعم لعلاج المتعاطين والمدمنين، شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أهالي القرية من شباب للمساعدة على توضيح مدى تأثيرها السلبي السريع على عقول أبنائنا مع أفضل السبل للجادين في العلاج من التعاطي، وللأطفال جاءت التوعية من خلال لعبة "السلم والدخان"، بالإضافة لتوزيع كتب ومجلات قطر الندى من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الحاضرين.

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