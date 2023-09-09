تصفيات يورو 2024.. منتخب إنجلترا بتشكيل هجومي أمام أوكرانيا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوكرانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويحل منتخب إنجلترا، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الأوكراني على ملعب مونيسيبال بمدينة روكلو البولندية، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة، بتشكيل هجومي، إذ يقود الهجوم هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رفقة بوكايو ساكا وجيمس ماديسون، بمعاونة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - مارك جيهي - هاري ماجواير - تشيلويل

خط الوسط: بيلينجهام - ديكلان رايس - جوردان هندرسون

وفي الهجوم: ساكا - هاري كين - جيمس ماديسون.

ويتربع منتخب إنجلترا على قمة ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الأربعة بالمجموعة، بينما يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد خوضه 3 مباريات فقط.