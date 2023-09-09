زيلينسكي وبوتين وأردوغان يتضامنون مع المغرب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن تضامنه مع المغرب، معربا عن تعازي بلاده العميقة للأرواح التي فقدت في الزلزال المروع.

وقال زيلنيسكي: "أتمنى للجرحى الشفاء العاجل، أوكرانيا تتضامن مع المغرب خلال هذه الفترة المأساوية"، كما حذا حذوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: “في روسيا، نشارك الشعب المغربي الصديق الألم والحداد”.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ضربت بلاده – إلى جانب سوريا – زلازل مدمرة في فبراير من هذا العام: “إننا نقف إلى جانب إخواننا المغاربة بكل وسائلنا في هذا اليوم الصعب”.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم “لتضميد جراح الزلزال الذي ضرب المغرب”.